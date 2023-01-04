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Eda Taşpınar ifade verdi

Eda Taşpınar ifade verdi
04.01.2023 16:47

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Tasarımcı Eda Taşpınar, Sultanahmet'te bulunan Four Seansons otelinin içerisinde yer alan camide çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Provokatif fotoğrafı yayınlamasının ardından Taşpınar'a tepki yağdı. Dini değerleri hiçe sayan Taşpınar, gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı ancak herhangi bir açıklama yapmadı. Skandal sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Taşpınar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadesinde otelin açıklamasının aksine anlaşma yapıldığını belirten Taşpınar, "Sultanahmet'te bulunan otele de fotoğraf çekmek için görüşme yaptık ve anlaştık." dedi. Öte yandan fotoğrafın çekildiği mekanın tarihiyle ilgili bilgilere takvim.com.tr ulaştı.

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