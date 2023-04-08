RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün detayları belli oldu! Milyonluk hediye, gelinlik...

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün detayları belli oldu! Milyonluk hediye, gelinlik...

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün detayları belli oldu! Milyonluk hediye, gelinlik...
08.04.2023 14:50

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Güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer muradına eriyor... Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. Şimdi de düğüne dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan düğün öncesi Ece'nin basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer kesenin ağzını açtı. Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış.

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30 MİLYONLUK HEDİYE

Bülent Cankurt ünlü çift hakkında son gelişmeleri aktardı.

Cankurt şu sözleri kullandı:

Beş yıldır flört eden ve 20 Haziran'da, Boğaz'da lüks bir otelde vuslata erecek olan çiftin düğün hazırlıkları sürüyor.

Bu arada müstakbel damadın düğün hediyesinin ise hazır olduğunu öğrendim.

Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış.

Dekorasyon işleri başlatılan villa, düğüne hazır olacakmış. Ayrıca çiftin yakın arkadaşlarından bir bilgi daha edindim.

Hem düğünde 33. yaşını kutlayacak olan Eda Ece hem de 30 yaşında olan Buğrahan Tuncer, evlendikten hemen sonra anne-baba olmak istiyormuş.

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