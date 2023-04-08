Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün detayları belli oldu! Milyonluk hediye, gelinlik...

Güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer muradına eriyor... Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. Şimdi de düğüne dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan düğün öncesi Ece'nin basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer kesenin ağzını açtı. Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış.