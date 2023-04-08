Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün detayları belli oldu! Milyonluk hediye, gelinlik...

30 MİLYONLUK HEDİYE

Bülent Cankurt ünlü çift hakkında son gelişmeleri aktardı.

Cankurt şu sözleri kullandı:

Beş yıldır flört eden ve 20 Haziran'da, Boğaz'da lüks bir otelde vuslata erecek olan çiftin düğün hazırlıkları sürüyor.

Bu arada müstakbel damadın düğün hediyesinin ise hazır olduğunu öğrendim.

Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış.

Dekorasyon işleri başlatılan villa, düğüne hazır olacakmış. Ayrıca çiftin yakın arkadaşlarından bir bilgi daha edindim.

Hem düğünde 33. yaşını kutlayacak olan Eda Ece hem de 30 yaşında olan Buğrahan Tuncer, evlendikten hemen sonra anne-baba olmak istiyormuş.