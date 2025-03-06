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Ece Gürel bulunma anı! 3 gündür haber alınamayan kadın işte böyle bulundu
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Ece Gürel bulunma anı! 3 gündür haber alınamayan kadın işte böyle bulundu

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 09:08

Belgrad Ormanı'na gittiğini arkadaşına söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu. 3 gündür Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. 3 gündür kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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