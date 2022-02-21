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Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la romantik anlarını paylaştı!

Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la romantik anlarını paylaştı!
21.02.2022 21:08

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Önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir düğünle evlenmeyi planlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman kavuştu. NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, All-Star sebebiyle lige verilen arada soluğu İstanbul'da aldı. Önceki akşam Emirgan'da görüntülenen ünlü çiftten Ebru Şahin ise sosyal medya hesabında sevgilisiyle paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle büyük beğeni toplayan Şahin'in romantik paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

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