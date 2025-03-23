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Düzce’de korkutan yangın: Aleveler geceyi aydınlattı
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Düzce'de korkutan yangın: Aleveler geceyi aydınlattı

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 09:06

Düzce’de gece saatlerinde tek katlı evde çıkan yangında ev alev topuna döndü. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın, Gümüşpınar Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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