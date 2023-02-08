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Düvesini satıp, parasını depremzedelere bağışladı

Düvesini satıp, parasını depremzedelere bağışladı
08.02.2023 21:47

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ile yönelik ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği artarak devam ediyor. Kars’ta başlatılan yardım kampanyasına Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan da destek verdi. Kendisine ait bir adet düveyi 13 bin TL'ye satan Kaçan, karşılığında aldığı parayı da depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan’la Akyaka Kaymakamlığına gönderdi. Düvesini depremde ölenler için bağışladığını söyleyen Sarıgül Kaçan, "Düveyi depremde ölenler için bağışlıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, depremde görev alanları, askerimizi, polisimizi korusun, saklasın. Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin, eksikliğini göstermesin" dedi.

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Düvesini depremde ölenler için bağışladığını söyleyen Sarıgül Kaçan, "Düveyi depremde ölenler için bağışlıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, depremde görev alanları, askerimizi, polisimizi korusun, saklasın. Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin, eksikliğini göstermesin" dedi.

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