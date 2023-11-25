Dünya Türk silahlarını konuşuyor! Havada, karada, denizde 2024'e damga vuracak Türk silahları neler?

Askeri Stratejist Abdullah Ağar, A Haber'de dünyanın kıskanarak baktığı Türk silahlarını yorumladı. Havada, karada, denizde 2024'e damga vuracak Türk silahları neler? İşte detaylar...

Askeri Stratejist Abdullah Ağar'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Ekonomik sıkıntılarımız var bunun farkındayız. Ancak bizim ekonomik sıkıntılarım var olsa dahi, üzerinde yaşayabileceğimiz bir vatana ihtiyacımız var. Bu vatanın ayakta kalabilmesi için, herhangi bir saldırıya maruz kaldığında son derece güçlü bir şekilde cevap verebilmesi ve haddini bildirebilmesi için; terörle mücadele başta olmak üzere, dünya jeopolitik bir türbülansa girdi, buradan sapasağlam kazanımlarla çıkmak için bizim son derece güçlü bir orduya ihtiyacımız var.

Bu ordunun ise son derece gelişmiş silahlarla teçhiz edilmesi gerekiyor ve bu silahların bizim tarafımızdan üretilmiş olması gerekiyor. Bu silahlar bizim elimizde olabilir, ama bunları tedarik almış olursak bunlar bizim yakın zamanda prangamız olur. Olası bir kriz anında derler ki, ben bunu sana vermiyorum kardeşim. Bunun örneklerini F-16 meselesinde gördük. Bunları sonuna karşı bir koz olarak kullanırlar.

Peki, biz ne yapacağız? Kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. O yüzden ne kadar büyük fedakarlık gerekirse gereksin, bu vatan için, çoluk çocuğumuzun geleceği için bir insanlık ve coğrafya için bir ümit olabilmesi için kendi kaynaklarımızdan teçhiz edilmiş güçlü bir orduya ihtiyacımız var.

Bir ordu insan unsuru başta olmak üzere milyonlarca parçadan oluşan devasa bir mekanizma. Bu mekanizmanın ise her tarafının son derece güçlü olması lazım, ordu sadece teknolojik makinelerden ibaret değil. Ruhun çok güçlü olması lazım. Milletçe ordumuzu desteklemek zorundayız, gerekirse milletçe fedakarlık… En ufak bir hatamızda, zafiyetimizde nasıl büyük tehlikelerle karşılaştığımız gördük.

Şu anda yerli sanayide yüzde 80'lere ulaşmış durumdayız. Ancak bu yetmez. Özellikle jeopolitik katman aygıtlarını kendimiz yapmalıyız. Taktiksel katman önemli, operasyonel katmandakiler de önemli ama asıl önemli olan stratejik ve jeopolitik katmanın aygıtları. Bunlar neler; en önemlisi savaş uçağı, kullanacağı mühimmat türleri, havadan havaya füze sistemleri, hava savunma ve taarruz füze sistemleri…

Türkiye mutlaka ve mutlaka nükleer caydırıcılık üretmek zorunda olan bir ülkedir, bunlar elinizde olduğu sürece siz size karşı saldırmayı düşünenin bu niyetini en başta ortadan kaldırmak oluyorsunuz.

F-16 VE EUROFIGHTER'I NEDEN ALMAYA ÇALIŞIYORUZ?

Bunun son derece acil gerekçeleri var, en kısa zamanda uçağımızı hem platform hem motor olarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz. İçeride kullanmış olduğumuz sistemler dahil olmak üzere; hem havadan havaya füzeleri; hem de karadan havaya füzeleri teçhiz etmeye çalışıyoruz. Mesela uçağı uçurmak değil. Bu çok önemli bir ara hedef, asıl hedef bu değil. Buna ulaşmak için zamana ihtiyacımız var. Bu zaman ise kabaca 8-10 yıl arasında.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu, "EuroFighter alacağız ama en üst modelini tedarik edeceğiz" açıklaması bu noktada son derece önemli.

Kendi uçağımızı yaptığımız zaman ise biz dünyanın en önemli liglerden bir tanesine savaş uçağımız ile birlikte girmiş olacağız. Hava savunma ve taarruz sistemlerinin yapılması son derece önemlidir.

DÜŞMANA KORKU SALAN YERLİ AKILLI FÜZE: ÇAKIR

Bu füzenin özellikle, hem kara platformundan, hem deniz platformundan, hem de hava platformundan atılabiliyor. Kendi ürünümüz, bunu kendimiz yaptık. Eğer yapmamış olsaydık, bunun gibi bir füzesi milyonlarca dolar vererek alabilecektik.

"YERLİ S-400" İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'nin S400 ayarında olanını hatta çok da iyisini yapacağız. HİSAR-U aslında SİPER. Size karşı havadan yapılacak bir saldırıyı neyle koruyabilirsiniz, hava savunma füze sistemleri ya da savaş uçakları ile koruyabilirsiniz.

Ümit ederim, bu altyapıyı ürettik sonra, 300km'lik, 400 ve 500 km'lik hatta uzaydan gelen füzeleri dahi engelleyebilecek sistemler yapacağız. Şu anda sürekli geliştiriyoruz. Bir vatanın savunması için stratejik anlamda önemli olan sistemler.

Savunma sanayinin zirve noktası; hava savunma, hava taarruz sistemleri, savaş uçakları ve elektronik harp. Elektronik harp savaşın sonucunu belirleyen bir sistem.

İNSAN DENİZ ARACI SİDA'LAR GELİYOR

Ukrayna savaşında örneklerini gördük. İngilizlerin vermiş olduğu SİDA'lar, denizden kullandıkları taarruz intihar araçları Rusların en önemli savaş gemilerini imha etti. Sızma kabiliyetleri son derece yüksek, vurulması olasılıkları evet var, ancak son derece kıvrak alçak ve son derece hızlı hareket edebiliyor. Bunlarla düşmanın stratejik sistemlerini imha etme noktasında çok büyük başarılar elde ediliyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN TANKSAVAR FÜZESİ

Tanklar çok gelişti. Ne görüyoruz, araya seyreltilmiş Uranyum konulmuş, çift kabuklu ve çift katmanlı zırhları olan tanklar… Siz bunu elinizdeki RPG-7 roketatarı ile imha edemezsiniz. Bu tür gelişmiş sistemlerin ordumuzun himayesine girmesi, taktik alanda bunların etkili bir şekilde manevra yapıp, sağlam kalabilmesi bizim avantajımıza.

PKK terör örgütü ile yapmış olduğu mücadele, Suriye ve Irak'a yapmış olduğumuz harekatlar, Libya ve Karabağ'daki mücadelelerden çıkartmış olduğumuz dersleri ve bu sistemleri uygulamayı başaran kazanmış olduğumuz tecrübeyi bu sistemlerde uygulayarak dünyada üstünlüğü olan bir ülke ve ordu olma oyunda son derece emin adımlarla yürüyoruz.