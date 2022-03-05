Doğum yapmak için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı

İstanbul'da yaşayan Hakan Alacatağ'ın eşi Oleksandra Alacatağ, doğum yapmak için gittiği Ukrayna'da 1 yaşında bebeğiyle bölgede mahsur kaldı. Kendisiyle yapılan görüntülü görüşmede, havalimanları bombalandığı için tek çaresinin otobüsle gelmek olduğunu anlatan Alacatağ, "Ama sokaklar tehlikeli ve insanları öldürüyorlar. Şu an yaşadığımız yer çember şeklinde sarılmış durumda ve çıkmamıza izin vermiyorlar. Burada doğum yapacağım gibi gözüküyor. Gece uyurken çocuğumun elini tutarak uyuyorum ve yarını bilemiyorsun. Uyandığında yaşayıp yaşamayacağını ön göremiyorsun" dedi.