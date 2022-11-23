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Doç. Dr. Doğan Kalafat Düzce depreme ilişkin açıklamlarda bulundu: ''Ana şok sonrasındaki süreç bizim için olumludur''

Doç. Dr. Doğan Kalafat Düzce depreme ilişkin açıklamlarda bulundu: ''Ana şok sonrasındaki süreç bizim için olumludur''
23.11.2022 09:55

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat Düzce depremine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Depremin büyüklüğünü 6 olarak verdik. Ana şok sonrasındaki süreç bizim için olumludur. Artçıların zaman içerisinde hem büyüklükleri hem de sıkılıkları azalarak devam edecektir. 8 kilometrelik uzunluğundaki bu fay parçası ana depremde kırılmıştır. Enerjisi boşalmıştır. Bunun dışında orada daha büyük bir deprem olasılığı riski çok düşüktür." dedi.

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