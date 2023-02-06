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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1’i engelli 3 kişi kurtarıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1’i engelli 3 kişi kurtarıldı
06.02.2023 09:58

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1’i engelli 3 kişi daha sağ kurtarıldı, arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartman çöktü. Enkazda 1’i engelli 3 kişi kurtarıldı. Yerle bir olan apartmanda ekipler enkaz arama çalışmalarının devam ediyor.

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