Diyarbakır'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, belediye ve DÜAK ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi ve 2 helikopterin söndürme çalışmaları devam ediyor.

