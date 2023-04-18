RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Diyarbakır’da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 tutuklama

Diyarbakır’da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 tutuklama

Diyarbakır’da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 tutuklama
18.04.2023 09:03

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:36
Saadet Partili Kazım Özgan:...
Güncel 00:56
Kılıçdaroğlu HDP'ye Öcalan'ı...
Güncel 00:18
Meral Akşener Kandil'den gelen...
Güncel 02:32
Saadet Partili Kozan Belediye...
Güncel 03:10
AK Parti İstanbul teşkilatı...
Güncel 00:44
HDPKK ile iş tutan...
Güncel 12:01
Kaç kişi oy kullanacak?
Güncel 03:18
PKKYPG'nin hain saldırısı!
Güncel 05:38
TCG Anadolu gemisi ziyarete...
Güncel 06:43
Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye'de...
Güncel 01:52
DSP Genel Başkanı Önder...
Güncel 02:37
Dini değerleri sayısız kez...

Diyarbakır'da başlatılan "50. Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde yakalanan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı. 12’si adli kontrol şartıyla serbest, 70’i ifadesi akabinde serbest bırakılırken 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA