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Diyarbakır'da kaybolan Narin motosikletle mi kaçırıldı? A Haber ekranlarında çarpıcı iddia...
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Diyarbakır'da kaybolan Narin motosikletle mi kaçırıldı? A Haber ekranlarında çarpıcı iddia...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024, 16:44 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024, 16:44

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için yoğun çalışan ekiplerden umutlandıran bir haber geldi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da yaptığı açıklamada çemberin daraldığını ve Narin'in bulunması için çok kısa bir süre kaldığını vurguladı. Diğer yandan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narin'in arandığı bölgeden son durumu aktarırken "Narin kaybolmadan önce bir motosikletin sürekli olarak köye giriş çıkış yaptığı iddia ediliyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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