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Diyarbakır’da ''Huzur Alan Projesi'' kapsamında 1’i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’da ''Huzur Alan Projesi'' kapsamında 1’i ceza evi firarisi 22 şüpheli yakalandı
06.01.2023 09:14

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Diyarbakır’da “Huzur Alan Projesi” çerçevesinde düzenlenen 'Almanak operasyonu'nda aralarında hükümlü ve cezaevi firarisinin de olduğu 22 şüpheli yakalandı. Alınana bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında 2023 ün ilk operasyonu yapıldı. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğünce planlı çalışmalar neticesi yapılan eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, saklandıkları yerler tek tek tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birinin 25 yıl hapis cezası, birinin 1 yıldır araması, üçünün 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunması ve biri de cezaevi firari olmak üzere 22 şüpheli yakalandı. Hırsızlık kapkaç ve gasp yaptıkları tespit edilerek operasyonla yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

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