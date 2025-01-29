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Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 13:32

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 1’i TIR, 1’i minibüs ve 4 otomobil çarpıştı. Minibüs yan yatarken, kazada 4 kişi yaralandı. Diğer araçlarda ise hasar oluştu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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