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'Diyanet İşleri'ni kimse kapatamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları neler söyledi?

'Diyanet İşleri'ni kimse kapatamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları neler söyledi?
22.04.2023 01:46

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Seçimlere sayılı bir zaman kala 7'li koalisyon ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu her tuşa basmaya devam ediyor. Bunun son örneği Kılıçdaroğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden gerçekleştirdiği riyakar siyasetle bir kez daha tescillenmiş oldu. Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarının ve beslediği fondaş medyanın Diyanet'i hedef alan kirli söylemlerini görmezden gelerek "Hiç kimsenin gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” çıkışında bulundu. Yaşanan bu gelişmeler ışığında Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu'nun takiyeci siyasetini sizler için derledi. Peki, Kılıçdaroğlu'nun ortakları ne demişti? İşte tüm detaylar...

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