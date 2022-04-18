RAMAZAN İMSAKİYE
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Vav TV’de önemli açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Vav TV’de önemli açıklamalar
18.04.2022 23:19

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Vav TV’de yayınlanan 'İftar Vakti' programının bu akşamki konuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş oldu. Programda önemli değerlendirmelerde bulunan Erbaş, “Ramazan’ın ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleridir buyuruyor Peygamber efendimiz. İki yıldır Ramazan’da teravih yoktu, bu sene teravihte camiler çok coşkulu. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız camilerimizi garip bırakmıyorlar” dedi. Türkiye'den 37 bin 770 kişinin bu yıl hacca gideceğini duyuran Erbaş, "Ancak ne yazık ki yaş kotası var, 65 yaşını geçmiş olanlar 2022 yılında hacca gidemeyecek" ifadelerini kullandı.

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