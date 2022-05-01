Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Latin Amerika turunun son durağı olan Venezuela ziyaretinin ardından yurda dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında A Haber Müdürü Metin Algül’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Rusya –Ukrayna konusu nasıl gündeme geldi?" sorusuna Bakan Çavuşoğlu, "Hem Brezilya hem Venezuela tarafı savaşın durması gerektiğini söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarar görürse bazı önemli ülke liderleriyle beraber Moskova'ya ortak bir ziyaret düzenlemeye hazır olduğunu söyledi. Biz de sizin çabalarınıza katkı sağlamak isteriz dediler." şeklinde yanıt verdi.