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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de önemli açıklamalar
18.05.2022 22:37

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Terör hedefleri böyle vuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" açıklamasında bulundu. ABD'li mevkidaşı Blinken ile olan görüşmesinin pozitif bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, NATO'ya aday ülkelerin terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmeler olumlu seyrediyor ve çalışmalar devam edecek" dedi.

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