RAMAZAN İMSAKİYE
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan önemli açıklamalar!
07.04.2023 13:13

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye ile mormalleşme süreci için Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz." dedi. Türkiye'de gaz merkezi kurulacağını hatırlatan Lavrov ise "Rus enerji kaynaklarını dünyaya sevk etmek üzere bir merkez kuruyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırılarına ortak tepki gösteren Çavuşoğlu ve Lavrov, 14 Mayıs seçimlerine yönelik soru üzerinden de ABD'ye göndermede bulundu.

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