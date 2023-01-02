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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya’da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya’da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi
02.01.2023 01:38 - Son Güncelleme: 02.01.2023 01:41

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Yeni yılın ilk ikili görüşmesini yaptığı Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Görüşmede, Çavuşoğlu’nun Cumhurbaşkanı Steinmeier’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği aktarılarak, Suriye ve NATO’nun genişlemesinin ele alındığı bildirildi.

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