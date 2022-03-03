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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Bugün Ukrayna’dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Bugün Ukrayna’dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı
03.03.2022 23:07

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Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş sonrası bölgede yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışma başlattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devam eden tahliyelere ilişkin son durumu açıkladı. Çavuşoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9653 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz!" dedi.

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