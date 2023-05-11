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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'e konuştu: ''Suriyelilerin dönüşü için adım atıldı''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'e konuştu: ''Suriyelilerin dönüşü için adım atıldı''
11.05.2023 11:33

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Rusya'nın başkenti Moskova, Suriye konulu 4’lü zirveye ev sahipliği yaptı. Zirveden dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı." dedi. Batı'nın manşetlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "En büyük rahatsızlıklarının sebebi gördüler Erdoğan kazanacak dolayısıyla Erdoğan’ın önünü nasıl kesebiliriz esas dertleri bu." dedi.

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