Haberler Güncel Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki: Uyarılarımıza rağmen göz yumuldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki: Uyarılarımıza rağmen göz yumuldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki: Uyarılarımıza rağmen göz yumuldu
04.07.2023 13:25

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:57
FETÖ şüphelisi Ege...
Güncel 01:51
Başkan Erdoğan'dan milli...
Güncel 03:18
Kabine bugün toplanıyor!
Güncel 01:03
Seçim dönemi fakir edebiyatı...
Güncel 01:55
Emekli Tuğgeneral Haldun...
Güncel 02:41
Kabine toplanıyor! Memur ve...
Güncel 00:44
9 PKK'lı terörist havaya...
Güncel 01:35
Deva Partisi Sözcüsü İdris...
Güncel 00:23
HDP'den PKK kanalında Merdan...
Güncel 10:12
Paris Büyükelçisi Ali...
Güncel 06:47
Fransa'daki protestolar...
Güncel 00:34
CHP yandaşı Can Ataklı'dan...

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Fidan İsveç’teki skandala "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan Hakan Fidan, dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunandan, İsrail’e, İngilizden Fransız’a birçok ülkenin medya ayağı Hakan Fidan’ı manşetlerine taşıdı. Bunun son örneği Fransız Le Monde’dan geldi. Hakan Fidan için bir analiz yayınlayan Le Monde, haberin devamında Hakan Fidan'ı 'Türkiye'nin kara kutusu' olarak gösterdi. Söz konusu analizi manşetine taşıyan Yunan basını ise “Az konuştu ama tüm Batı’yı konuşturdu” ifadelerine yer verdi.

Güncel Videoları
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA