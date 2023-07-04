Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki: Uyarılarımıza rağmen göz yumuldu

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Fidan İsveç’teki skandala "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan Hakan Fidan, dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunandan, İsrail’e, İngilizden Fransız’a birçok ülkenin medya ayağı Hakan Fidan’ı manşetlerine taşıdı. Bunun son örneği Fransız Le Monde’dan geldi. Hakan Fidan için bir analiz yayınlayan Le Monde, haberin devamında Hakan Fidan'ı 'Türkiye'nin kara kutusu' olarak gösterdi. Söz konusu analizi manşetine taşıyan Yunan basını ise “Az konuştu ama tüm Batı’yı konuşturdu” ifadelerine yer verdi.