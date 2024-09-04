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Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı
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Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024, 10:43 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 10:43

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaları alınacak.

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