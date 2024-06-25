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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 11:14 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 11:14

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı: Google masada...

Dijital mecralarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi ile ilgili hazırlanan “Dijital Telif Yasası” için TBMM'de görüşmeler sürüyor. Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle bugün toplanıyor. Toplantıda Google, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu, arama motoru sonuç sayfasında sunduğu bazı özellikler aracılığıyla kötüye kullandığı iddialarının incelendiği soruşturmada 'sözlü savunma' yapacak. İşte detaylar...

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