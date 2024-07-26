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Devlete
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024, 17:32

Devlete "kuleden" şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler...

Son dönemde uçaklarda artan rötarların altından devlete operasyon çıktı! Hava trafik kontrolörlerinin “İnisiyatif almadan çalışma” sistemine geçtiği ve uçakların bu sebeple rötar yaptığı öğrenildi. Özellikle Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanan uçuşların yavaşlaması sorunu turizmi de baltaladı. Sözde maaşların artması talebiyle çekilen bu operasyon devlete açık bir şantaj... Meselenin AK Parti MKYK'da gündeme geldiği Başkan Erdoğan'ın da kritik bir talimat verdiği öğrenildi. Skandal eylemin arkasındaki HTK-SEN Başkanı Halil İbrahim Sunaç yaptığı açıklamalarla devlete şantajı sürdürdü. Gecikmelere kendilerinin sebep olduğunu itiraf eden Sunaç, "Talepkerimiz var somut bir adım atılmış değil" diyerek skandal operasyona devam edeceklerini söyledi.

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