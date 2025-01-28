Devlet Bahçeli’den partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Grand Kartal Otel faciasına ilişkin konuşan Bahçeli, "Kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye adımlarına ilişkin de konuşan Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir." ifadeleriyle bir kez daha çağrı yaptı.