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Devlet Bahçeli’den 6’lı masaya sert tepki: ‘’Zillet İttifakı’nın yerli aklı yoktur’’

Devlet Bahçeli’den 6’lı masaya sert tepki: ‘’Zillet İttifakı’nın yerli aklı yoktur’’
24.12.2022 16:23

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır." açıklamasında bulundu. 6'lı masadaki baba-oğul tartışmalarıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 2 partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır." ifadelerini kullandı.

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