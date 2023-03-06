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DEVA Partisi'nden Meral Akşener'e 'üslup' tepkisi: "İlzam edici, masanın hukukuna aykırı"

DEVA Partisi'nden Meral Akşener'e 'üslup' tepkisi: "İlzam edici, masanın hukukuna aykırı"
06.03.2023 00:43

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Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği koalisyonda kartlar yeniden dağıtılıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı ve Meral Akşener'in masadan çekilmesinin etkileri sürerken masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nden de manidar bir çıkış geldi. Gün içerisinde Akşener'e 'mühlet' verip İYİ Partili kurmayları küplere bindiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şimdi de Akşener'in bazı sözlerini cımbızlayıp 'prompterdan okudu' vurgusu yaparak "İlzam edici, rahatsızlık veren, masanın hukukuna aykırı" dedi.

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