DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' krizi başladı!

7'li koalisyondaki koltuk savaşları boyut kazanarak büyüyor. DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' tartışmasında İYİ Parti cephesinden bomba bir adım geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'Merkez Bankası' hamlesinden sonra "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yaptı. Bu hamleye DEVA'nın vereceği yanıt ise şimdiden merak konusu oldu. Takvim.com.tr, İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında 'Hazine' kavgasını satır satır manşet manşet işlemiş, tüm detaylarıyla okurlarına aktarmıştı. Gelinen bu noktada iki parti arasında paylaşılamayan 'ekonomi' koltuğu krizi somut bir şekilde açık etti.