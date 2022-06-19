DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun tabela provokasyonuna bir açıklama da EGM’den!

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun Ankara Kızılay’da Somalili vatandaşa ait iş yerinde yapılan denetimler sırasında yaptığı provokasyon boşa çıkmıştı. Yeneroğlu’nun provokasyonuna bir açıklama da EGM’den geldi. EGM’den yapılan açıklamada ”Ülkemizde kullanılan tabelalar için belirlenen kurallar çerçevesinde, "yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin %25’ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir" hükmü doğrultusunda işlem yapılmak istenirken, içeride bulunan milletvekili dışarı çıkarak, polislerimizin kanuna ve hukuka uygun olarak yaptığı işlemi provoke ederek engellemeye çalışmıştır. Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir” denildi.