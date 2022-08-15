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Deterjan Pazarı vurgununda detaylar netleşiyor! Piramit satışla 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun

Deterjan Pazarı vurgununda detaylar netleşiyor! Piramit satışla 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun
15.08.2022 10:46

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Deterjan Pazarı vurgunu Türkiye'nin gündemine oturdu. Deterjan Pazarı adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri bularak sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Dolandırıcılar 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Vurgun Ticaret Bakanlığının raporlarına da girdi. Raporda şirket sahibi ve yetkililerinin piramit satış sistemine benzer davranış içinde olduğu söz konusu fiillerin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturulduğu değerlendiri

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