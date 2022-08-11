Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş’tan 40 bin mağduru çileden çıkaracak sözler! Soruşturma başlatıldı gözaltılar var

Türkiye henüz Çiftlik Bank ve Thodex skandalının etkisini henüz üzerinden atamamışken dolandırılma olaylarına bir yenisi daha eklendi. 40 bin kişiden para toplayıp sırra kadem basan Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş, ilk kez konuştu. Kocabaş, Suçlamaları reddeden Kocabaş, bir de üyeleri tehdit edip akıl verdi. Gelen son dakika haberine göre, Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi, dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 4'ü firmaya ait iş yeri, toplam 14 adreste arama yapılıyor.