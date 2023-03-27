RAMAZAN İMSAKİYE
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Depremzedelerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Depremzedelerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
27.03.2023 20:33

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kalıcı afet konutlarının temelinin atıldığı Adıyaman'da iftar programına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı davranacaklarını belirterek net mesajlar verdi.

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Milletimizin ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın bir kez daha başı sağ olsun. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların da mahşer gününde şehitlerimizle haşr olacaklarına inanıyoruz. Ateşin düştüğü yeri yaktığını da biliyoruz. Bir yardımlaşma ayı olan Ramazanı Şerifi vesile haline getirmek istiyoruz. bu ay boyunca sizlerin daha fazla yanında olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.

Depremden en çok etkilenen 7 ilimizi 250 belediyemize adeta zimmetledik. 53 belediyemizi de kardeş belediye kıldık. İftar sahur sofralarından manevi destek programlarına kadar her alanda sizlerin yanında olacak. Sadece mübarek günlerde değil hayat normalleşene kadar faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak süreçleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz. Buradaki süreç 11 vilayetimizde devam ettiği sürece tüm bakanlarımız belediye başkanlarımız polisimiz her an sizinle bu yolda yürüyeceğiz.

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