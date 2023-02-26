Depremzedelerin yaraları sarılıyor: Ne ihtiyaç varsa hepsine yetişiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde çalışmalar devam ederken, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları da gideriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "asrın felaketi" ile ilgili yaptığı paylaşımda Gaziantep Nurdağı'nda kurulan konteyner kentlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız!'' ifadelerini kullandı.