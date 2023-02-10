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Depremin merkez üssü Pazarcık’ta kontrollü yıkım çalışmaları başladı

Depremin merkez üssü Pazarcık’ta kontrollü yıkım çalışmaları başladı
10.02.2023 19:30

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7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hasar gören apartmanlar yıkım sorumluları eşliğinde vinçlerle yıkılıyor. 6 Şubat sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ilçede bulunan binaların artçı sarsıntılarda beklenmedik bir zamanda yıkılmaması için kontrollü yıkım çalışmaları başladı. Apartmanlar, yıkım sorumlusu gözetiminde, toz olmaması için enkaza su sıkan itfaiye ekipleri eşliğinde vinçlerle yıkılıyor. İlçenin girişinde bulunan 10 katlı bir apartmanın yıkımı havadan görüntülendi.

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