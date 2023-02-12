Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı

İGA ekiplerince 96 saatte onarıldı

Öte yandan, havalimanındaki onarım çalışmalarını gerçekleştiren İGA'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile onarıldığı kaydedilerek, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar, 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 45 ayrı noktasında oluşan parçalanma ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı'nın ulaşıma kapatıldığı anımsatılarak, "Şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan ve yardımların zamanında bölgeye ulaşabilmesi için kritik önem teşkil eden havalimanının bir an önce hizmete açılması bekleniyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Yardımların ulaşması için hayati önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, İGA'nın inşaat ve teknik ekiplerinin 4 gün boyunca aralıksız çalışarak 45 farklı noktaya hızlıca müdahale ettiğini belirtti.

Emsen, afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşeceğini vurguladı.

Emsen, şunları kaydetti:

"96 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA teknik ekibimiz, 45 büyük ve 250 küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, 4 gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden imal edildiğini söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve operasyonlara hazır hale getirdik. Amacımız buradaki pistin öncelikli olarak 2 kilometrelik bölümünü açarak, ikmalin hava yoluyla yapılıp, buraya ve depremden etkilenen çevre şehirlere iletilmesini sağlamaktı. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirebilmek çok kritikti. Nihayetinde ekiplerimiz, insanüstü bir çabayla 96 saat boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu ve bir an önce Hatay Havalimanı'nı yeniden aktif hale getirebildik."