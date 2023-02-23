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Depremden sonra hayalet şehre dönüşen Elbistan gecenin karanlığında drone ile görüntülendi

Depremden sonra hayalet şehre dönüşen Elbistan gecenin karanlığında drone ile görüntülendi
23.02.2023 16:07

OTOMATİK OYNAT

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Çok sayıda binanın yıkıldığı, sağlam binaların da terk edildiği depremin merkez üssü Elbistan, gece vakti görüntülenerek depremin verdiği yıkımın boyutu ortaya konuldu. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Kahramanmaraş’ta ve diğer 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Şehir genelinde 10 binden fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı, binlerce de bina yıkıldı. Elbistan’da depremin 17’nci gününde gelinen nokta İhlas Haber Ajansı (İHA) ekipleri tarafından cadde cadde, sokak sokak görüntülendi. İlçenin deprem sonrası hayalet bir şehre dönüştüğü görülürken, yıkılan binalar dışında sağlam kalan ya da az hasarlı bina, iş yeri ve yapıların da terk edildiği dikkati çekti. Zifiri karanlığın hakim olduğu şehir, depremin verdiği yıkımı tam anlamıyla göstermiş oldu.

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