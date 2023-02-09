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Depremden 87 saat sonra 13 yaşındaki Meryem sağ olarak kurtarıldı

Depremden 87 saat sonra 13 yaşındaki Meryem sağ olarak kurtarıldı
09.02.2023 22:41

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Burdur’dan birçok ekip afet bölgesine hareket etmişti. Depremin ilk gününden itibaren hummalı bir çalışma ile arama kurtarma çalışması yapan ekipler depremin 87. saatinde bir kurtarma gerçekleştirdi. Aralarında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB AKUB ekibinin bulunduğu arama kurtarma ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde yer alan Can Apartmanın enkazından 13 yaşında ki Meryem Alhatip’i kurtardı. 87 saattir enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Meryem ekipler tarafından sedyeye alındıktan sonra taşınarak ambulansa alındı. Meryem’i sağ salim kurtaran ekipler sevincini birbirlerini alkışlayarak yaşadı.

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