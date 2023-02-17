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Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama
17.02.2023 19:31

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı belirlenen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 83 şüpheli tutuklandı.

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yıkılan bazı binaların enkazında teknik inceleme yapıldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müteahhit olduğu belirtilen 7 zanlı tutuklandı.

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