Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı belirlenen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 83 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı belirlenen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 83 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yıkılan bazı binaların enkazında teknik inceleme yapıldı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müteahhit olduğu belirtilen 7 zanlı tutuklandı.