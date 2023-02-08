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Depremde yaralanan 51 kişi askeri uçakla İstanbul’a getirildi

Depremde yaralanan 51 kişi askeri uçakla İstanbul’a getirildi
08.02.2023 00:16 - Son Güncelleme: 08.02.2023 00:54

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Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 kişi, Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a sevk edildi. Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavi için İstanbul’a getirildi. Kahramanmaraş’tan aralarında çocukların da olduğu 51 yaralıyı alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, saat 23.10'da Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak, tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.

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