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Depremde yaralanan 44 kişi askeri uçakla tedavileri yapılmak için İstanbul’a getirildi

Depremde yaralanan 44 kişi askeri uçakla tedavileri yapılmak için İstanbul’a getirildi
09.02.2023 01:20

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan ve yaralanan vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla getirilmeye devam ediyor. Adana’da aralarında çocuklarında bulunduğu 44 kişi ve 10 refakatçi saat 23.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı. Yaralılar, burada hazır bekleyen ambulanslara sağlık ekipleri ve askerler tarafından bindirildi. Yaralılar daha sonra tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.

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