Depremde şehit olan İzmirli asker, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde Hatay 8’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Er Eren Taşkın, Uzman Çavuş Hakan Al ve Piyade Er Mert Can Sümbül ile birlikte enkaz altında kalarak şehit oldu. 4 gün önce birliğine teslim olarak vatani görevine başladığı öğrenilen Şehit Er Taşkın'ın acı haberi, dün akşam saatlerinde İzmir’in Bayraklı ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 sokakta bulunan evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini anne Dursune Taşkın’a verdi.