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Depremde şehit olan İzmirli asker, son yolculuğuna uğurlandı

Depremde şehit olan İzmirli asker, son yolculuğuna uğurlandı
07.02.2023 19:22

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde Hatay 8’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Er Eren Taşkın, Uzman Çavuş Hakan Al ve Piyade Er Mert Can Sümbül ile birlikte enkaz altında kalarak şehit oldu. 4 gün önce birliğine teslim olarak vatani görevine başladığı öğrenilen Şehit Er Taşkın'ın acı haberi, dün akşam saatlerinde İzmir’in Bayraklı ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 sokakta bulunan evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini anne Dursune Taşkın’a verdi.

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Deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Er Eren Taşkın'ın naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Cenazede, şehidin annesi Dursune Taşkın, kardeşi Ece Taşkın, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, kent protokolü ve milletvekilleri, belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri yer aldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Dursune Taşkın ile kardeşi Ece Taşkın, birbirlerine sarılıp gözyaşı döktüler. Şehit Eren Taşkın'ın naaşı, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak Kadifekale Hava Şehitliğine uğurlandı.

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