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Depremde hasar alan 2 katlı binanın ön yüzü böyle yıkıldı

Depremde hasar alan 2 katlı binanın ön yüzü böyle yıkıldı
15.02.2023 20:08

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde depremlerde hasar gören 2 katlı bir binanın ön yüzü tamamen çöktü. O anların kameraya yansıdığı görüntüde, binanın altında bulunan iş yerinin açık olması dikkatlerden kaçmadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelenler depremler bir çok ilde olduğu gibi Osmaniye'de de hasara yol açtı. Kent merkezi ve ilçelerde en kaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, bugün Kadirli ilçesinde 2 katı bir bina çatırdamaya başladı. Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan binanın ön yüzü bir süre sonra yıkıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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