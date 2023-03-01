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Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmamıştı... Ebru Yaşar ve eşi Mesut Hançer'e sözünü yerine getirdi evini teslim etti

Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmamıştı... Ebru Yaşar ve eşi Mesut Hançer'e sözünü yerine getirdi evini teslim etti
01.03.2023 11:54

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Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmamıştı... Ebru Yaşar ve eşi Mesut Hançer'e sözünü yerine getirdi evini teslim etti. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Hala artçıların devam ettiği deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Devletin bütün imkanları seferber edilirken ünlülerden de depremzedelere yardım eli uzandı. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. Enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmadığı fotoğrafı ile tanınan ve "Prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat çıkaramadım" diyen Mesut Hançer için Ebru Yaşar ve eşi harekete geçti.

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Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan ve büyük felaketin simgesi olan Mesut Hançer'in yardımına ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven koşmuştu. Gülseven çifti, aileye söz verdikleri daireyi kısa sürede dayayıp döşetip teslim etti. İhlas Haber Ajansı (İHA), yeni bir yaşam kurmaya çalışan ailenin yerleştiği daireyi görüntüledi.

Mesut Hançer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde acının en büyüğünü yaşadı. 15 yaşındaki kızı Irmak Leyla, oturdukları 8 katlı binanın enkazında kaldı. Hançer deprem sırasında çalıştığı fırındaydı.

Hemen koştu, soluğu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan binalarının enkazının başında aldı. Kızı hayatını kaybetmişti. Sadece eline uzanabildi. Gücü çıkarmaya yetmedi. Elini tuttu ve cansız bedeninin kurtarılmasını bekledi. Bu sırada çekilen fotoğrafla depremin simgesi haline geldi, dünya basınının manşetlerine taşındı.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven, Hançer ailesinin yardımına koştu. Gülseven çifti, acılı baba ile görüştü, ev sözü verdi, iş teklifinde bulundu. Hançer ve ailesi Ankara'ya götürüldü, önce bir otele yerleştirildi. Gülseven çifti daha sonra ise kısa sürede sözlerini tutarak aileye dayalı döşeli bir ev verdi. Hançer ailesi yeni evlerine yerleşti.

Ankara'daki evi İhlas Haber Ajansı görüntüledi. Evin oturma odasına asılan ve bir ressamın hediye ettiği tablo yürekleri dağladı. Tabloda kızı Irmak'ın babasıyla birlikte bir melek olarak resmedildi.

Depremzede Mesut Hançer, zor da olsa yeni bir hayata başlayamaya çalıştıklarını söyledi. Hançer, "Depremden sonra bizi Ankara'ya getirdiler. Bir otele yerleştirdiler. Sonra iş insanı Necat Bey sağ olsun evimizi aldı, eşyalarımızı aldı. Yarın da Allah kısmet ederse işe başlayacağız, yeni bir düzen kurmaya çalışacağız" dedi.

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