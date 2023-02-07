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Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada

Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada
07.02.2023 01:17 - Son Güncelleme: 07.02.2023 01:30

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Deprem sonrası Türkiye’nin birçok ilinde ekipler bölgeye ulaşmak için harekete geçti. Yalnız zorlu kış şartları ekiplerin sınavı haline geldi. Yolda kar ve tipi altında ilerlemeye çalışan Zonguldak UMKE ekibiyle Yıldırım Belediyesi ekiplerinin zorlu yolculukları kameraya yansıdı.

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