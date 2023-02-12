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Deprem bölgesine gelen yardımların CHP Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın evine stoklandığını tespit edildi

Deprem bölgesine gelen yardımların CHP Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın evine stoklandığını tespit edildi
12.02.2023 01:39 - Son Güncelleme: 12.02.2023 01:56

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Hatay'da yüzyılın sonrası yaralar hızla sarılırken depremi fırsat bilen vicdan yoksunu mahlukatlar yağmaya başladı. Gelişme üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti yağmacılar teker teker yakalandı. Öte yandan Samandağ'daki depremzedeler, kendilerine gıda yardımlarının ulaşmadığını kolluk kuvvetlerine bildirdi. Yapılan tahkikatlar sonucu CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın yardım kolilerine el koyduğu, babasının evinde istif yaptığı tespit edildi. Siyasi yağmacılıktan sonra fiziki yağmacılığa da başlayan CHP büyük tepki çekti.

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