RAMAZAN İMSAKİYE
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Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 14 bin 73 öğrenci, kendi illerine geri döndü

Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 14 bin 73 öğrenci, kendi illerine geri döndü
29.03.2023 20:39

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki okulların kademeli olarak açılmasının normalleşmeye katkı sağladığını, bunun sonucunda da deprem felaketinin yaşandığı on ilden diğer şehirlere nakil yaptıran 14 bin 73 öğrencinin kendi illerine geri döndüğünü bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki okullarımızı kademeli olarak açmamız, illerimizdeki normalleşmeye büyük katkı sağlıyor. Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73'ü illerine geri döndü" İfadelerini kullandı.

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