Haberler Güncel Videoları Deprem bölgesinde yürek ısıtan görüntü

Deprem bölgesinde yürek ısıtan görüntü

Deprem bölgesinde yürek ısıtan görüntü
12.02.2023 21:55

OTOMATİK OYNAT

Güncel 07:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
Güncel 00:59
Komandolar deprem bölgesinde
Güncel 07:15
Sismik izolatör sistemleri...
Güncel 00:23
Adana'da yarısı yıkılan...
Güncel 00:17
Bakan Murat Kurum Twitter'dan...
Güncel 04:12
Kahramanmaraş’ta 2 yaşındaki...
Güncel 04:18
Depremden zarar gören Hatay...
Güncel 01:47
TOKİ'nin deprem bölgesindeki...
Güncel 03:50
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:...
Güncel 00:41
Müteahhit karı-koca yurt...
Güncel 02:26
Turkuvaz Medya ordusu depremin...
Güncel 01:00
Hatay'da 141. saatte anne ve 5...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden yürek ısıtan görüntüler de geliyor. Hatay’da enkaz çalışmasından çıkan Erzurum itfaiyesi arama kurtarma ekibinde görevli personel, üşüyen bir çocuğu fark ederek, çocuğa bir çift eldiven ve mont giydirdi. Hatay’da depremin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hatay’da bir binanın enkazında kurtarma çalışmasına katılan Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi’nde görevli bir personel, çalışmaya ara verdiği sırada alanda üşümüş bir çocuğu fark edince, yardım malzemelerinin olduğu yerden bir çift eldiven ve bir mont getirdi. İtfaiye personeli eldivenlerini ve montunu giydirdiği küçük çocukla sohbet ederken, çocuk da itfaiyeci abisine teşekkür etti.

Güncel Videoları
SON DAKİKA